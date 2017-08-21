Çin’den ABD’nin fikri mülkiyet hakları soruşturmasına tepki

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin, Dünya Ticaret Örgütünün kuralları ve ülke yasalarını görmezden gelerek Çin’e soruşturma açmasının sorumsuzluk olduğu ve Washington yönetiminin Çin'e tarafsız davranmadığı ileri sürüldü.

ABD’nin Ticaret Kanunu’nun 301’inci maddesi uyarınca yaptığı soruşturmayla dış dünyaya "yanlış" sinyal verdiği ileri sürülen açıklamada, ABD'nin bu kararıyla kendi iş dünyası dahil uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaşacağı savunuldu.

"Çin tarafı, ABD’nin tek taraflılığı ve koruyucu tutumundan şiddetli bir biçimde hoşnutsuzluk duyuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Washington yönetimine iki ülke iş dünyasının iş birliğini geliştirme arzusuna ve çoklu ticari anlaşmalara saygı duyması, dikkatli hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

Çin’in söz konusu soruşturmayı yakından takip edeceğine ve “bütün uygun önlemleri” alacağına işaret edilen açıklamada, yasal hakların savunacağı ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Beyaz Saray’ın sağlıklı ticari ilişkiler geliştirmek ve fikir birliğine varmak için Pekin yönetimi ile çalışması gerektiği vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin’in Amerikalıların fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğinin soruşturulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamış ve yetkililer de cuma günü soruşturmayı başlattıklarını ilan etmişti.

Çin’den geçen hafta yapılan açıklamada, Trump'ın Pekin yönetiminin ticaret uygulamalarına soruşturma başlatmasından ciddi endişe duyulduğu aktarılmıştı.

ABD'de 1974 yılında çıkarılan Ticaret Kanunu'nun 301’inci maddesi, devlet başkanına, ülkenin sanayi kuruluşlarını diğer ülkelerin "adil olmayan" ticari uygulamalarından korumak için söz konusu ülkelere tek taraflı vergi uygulama ve ticari kısıtlamalar getirme yetkisi veriyor.