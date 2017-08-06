Çin'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı sonrası ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ve Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun "son derece karmaşık ve hassas olduğu" değerlendirmesini yapan Vang, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin de bundan etkilendiğini belirtti.

Vang, Kuzey Kore krizinin "kritik eşiğe yaklaştığının" altını çizerek, meselede barışçıl görüşme ve müzakereler için "dönüm noktasında olunduğunu" söyledi.

Kuzey Kore'yi, BMGK kararlarına karşı gelmemesi yönünde uyaran Vang, ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Vang, ABD ve Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu daha fazla tırmandıracak eylemlerden uzak durmasının önemine işaret ederek, tarafların kendi halkları ve bölgesel barış için sorumlu kararlar alması gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri ise Çinli mevkidaşına, meselede Pekin yönetimiyle diyaloglarını sürdürecekleri söyledi.

Pekin yönetimi, sorunun çözümü için "çift taraflı askıya alma" formülünü öneriyor. Buna göre Çin, ABD'ye bölgedeki müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile ortak askeri faaliyetlerini durdurması, Kuzey Kore'ye ise nükleer programı ve balistik füze denemelerini eş zamanlı olarak askıya alması çağrısını yapıyor.

BMGK'nın Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlarına ilişkin kabul ettiği kararda, bu ülkenin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

BM'nin 2006 yılından beri uyguladığı yaptırımlara rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Pyongyang yönetimi, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yapmıştı.