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Buradasınız : » » Çin'den ABD ve Güney Kore'ye THAAD'ı durdurma çağrısı

Çin'den ABD ve Güney Kore'ye THAAD'ı durdurma çağrısı

Pekin yönetimi, THAAD füze savunma sistemine karşı olduğunu tekrarlayarak, ilgili tarafları Kore Yarımadası sorununu diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye davet etti.

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Çinden ABD ve Güney Koreye THAADı durdurma çağrısı

Çin, ABD ve Güney Kore'den Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) konuşlandırmaktan vazgeçmelerini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin yönetiminin, THAAD'ın Güney Kore'de mevzilendirilmesine karşı çıktığını ve bu konuda tutumunun net olduğunu söyledi.

"Çin, gerekli tedbirleri sıkı bir şekilde alacak"

Seul ve Washington yönetimlerini, THAAD'ın yerleştirilmesini bir an önce durdurmaya çağıran Gıng, Çin'in kendi çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri sıkı bir şekilde alacağını dile getirdi.

Gıng, Kore Yarımadası sorununun çözümü ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının diyalog ve müzakere yoluyla yapılması gerektiğini vurguladı.

THAAD'ın bazı parçalarının 8 Mart’ta ulaştığı Güney Kore'den geçen hafta yapılan açıklamada, ilgili sistemin kurulumunun başladığı duyurulmuştu. AA

Etiketler: THAAD, çin, pekin yönetimi
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