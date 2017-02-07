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Çin'den 900 milyon dolarlık yatırım

Çin'in, toplam 6,15 milyar yüen (yaklaşık 900 milyon dolar) bütçeye sahip iki elektrikli araç projesini onayladığı bildirildi.

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Çinden 900 milyon dolarlık yatırım

Çin'in, toplam 6,15 milyar yüen (yaklaşık 900 milyon dolar) bütçeye sahip iki elektrikli araç projesini onayladığı bildirildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yapılan açıklamada, Fujian Yudo New Energy Automobile Co. ve National New Energy Vehicle Co. firmalarının yapacağı yaklaşık 900 milyon dolar yatırım bütçesine sahip iki projenin onay sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Projeler kapsamında söz konusu iki firma, ilk etapta toplam 115 bin adet saf elektrikli binek ve ticari araç üretecek.

Pekin yönetimi, çevre ve hava kirliliğinin önüne geçmek için yeşil enerjili taşıtlarda vergi muafiyeti, üreticilere teşvik ve kamu sektöründe elektrikli araç alımlarının artırılması gibi yollarla bu sektöre destek olacağını açıklamıştı.

Ülkede geçen sene önceki yıla göre yüzde 57 artışla 507 bin adet yeşil enerjili araç satılmıştı.

Çin Devlet Konseyi, 2020'ye kadar 12 binden fazla şarj istasyonu inşa ederek 5 milyonu aşan elektrikli araç talebini karşılamayı hedeflediklerini duyurmuştu.

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