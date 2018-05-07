Çin'deki şiddetli yağış, şelalelerde olağan dışı görüntüler oluşturdu

Hafta sonu aralıksız süren şiddetli yağış sebebiyle, şelale sularında olağan dışı görüntüler oluştu.
Şehirdeki yolların çoğu da sular altında kaldı ve trafik felç oldu.
Kaynak: Reuters
Çin'in Çongçing şehrinde şiddetli yağış sele neden oldu. Şehrin güneyindeki Baitu Kasabası'nda bulunan şelalelerde olağan dışı görüntüler oluştu.
Hafta sonu aralıksız süren şiddetli yağış sebebiyle, şelale sularında olağan dışı görüntüler oluştu.
Şehirdeki yolların çoğu da sular altında kaldı ve trafik felç oldu.
Kaynak: Reuters