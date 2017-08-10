  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çin'deki deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Çin'deki deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Çin'in güneybatısında salı günü yaşanan 7,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 431'e yükseldi.

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Çindeki deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Çin'in güneybatısında salı günü yaşanan 7,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 431'e yükseldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Ciucaygou vilayetinde salı günü yerel saatle 21.19'da yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı ise 431'e çıktı.

Eyalet yetkilileri, yaralılardan 18'inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Aralarında 128 yabancı turistin de bulunduğu 50 binden fazla kişinin, afet bölgesinden tahliye ediliğini söyleyen yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Dün yapılan açıklamada, depremde 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 247 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Deprem kuşağında yer alan Sıçuan eyaletinde, 2013 yılının nisan ayında yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Eyaletin Vınçuan bölgesinde 2008 yılındaki 7,8 büyüklüğündeki depremde ise 80 binden fazla kişi ölmüş, 5 milyon kişi evsiz kalmıştı.

Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü milli park Ciuzai Vadisi'ni içine alan Ciucaygo, ülkenin önemli turizm bölgelerinden olarak biliniyor.

Etiketler: çin deprem
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