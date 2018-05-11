Çin'deki bir restoranda, parmaklıklardan geçenler bedava yemek kazanıyor

Daily Mail'de yer alan habere göre, müşteriler eğer restoran önündeki parmaklıkların arasından geçebilirlerse indirimi kazanıyorlar. 15.2 cm genişliğindeki parmaklıklardan geçebilmeyi başaran müşteriler yemeklerini bedava yemeye hak kazanıyor. 18 cm genişliğindeki boşluktan geçenlere ise 5 içecek hediye ediliyor.

Restoran aşırı kilo sorununda farkındalık yaratmak adına başlattığı bu kampanyayı eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. İndirim kazanmak isteyenler, parmaklıklardan geçmek için yarışıyor.

Restoranın sahibi Zhao Long, her gün bir kişinin en dar parmaklıklardan geçebildiğini söylüyor. Parmaklıklardan geçebilenler, genellikle kadınlar oluyor.