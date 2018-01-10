Çin'de 5 gündür yanan petrol tankerinde patlama

Çin Ulaştıma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yük gemisiyle çarpışan ve 5 gündür yanan petrol tankerinde bugün bir patlama olduğu belirtildi.

Patlama sonrasında, tankeri söndürme çalışması yürüten arama kurtarma ekipleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Çin'de petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı

Çarpışma sonucu kayıp olan 32 mürettebattan 1'inin cesedine ulaşılırken 31 kişi için arama çalışmaları hala sürüyor.

Panama'ya ait bir petrol tankeriyle Hong-Kong'a ait bir yük gemisi Cumartesi akşam saatlerinde Çin'in doğu kıyısında çarpışması sonucu 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi alevler içinde kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Sanchi tanker gemisinin kayıp 30'u İran, 2'si Bangladeş uyruklu mürettebatından birinin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: Reuters