Çin'de yolsuzlukla mücadele

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) Yolsuzlukla Mücadele Kurulunun eski Başkanı Cang Huavey'e, partinin çalışma ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Ulusal düzeydeki yolsuzluk denetleme kurullarında 2013 ve 2015 yılları arasında çeşitli denetim görevlerini yerine getiren Cang, ülkede yolsuzlukla suçlanan ilk eski kurul başkanı oldu. Cang'ın eski makamının bakan yardımcılığına denk geldiği belirtiliyor.

CCDI, yolsuzluk soruşturmalarını yürüten personelin denetlenmesi için bazı yeni kurallar düzenlemiş, böylece yolsuzlukla mücadeleyle görevli kişilerin de denetlenmesini amaçlamıştı.

Komisyon Başkanı Vang Çişan geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana ulusal ve yerel düzeyde yolsuzlukla mücadelede görevli 7 binden fazla kişiye soruşturma açıldığını söylemişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğun "partinin hayatta kalmasına karşı tehdit" olduğunu belirtmişti.

ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bölgesel birimleri, 2012'den bu yana ülke genelinde 75 milyondan fazla ÇKP üyesini soruşturdu.