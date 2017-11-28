Çin’de yolsuzluk soruşturması intihara sürükledi

Çin’de eski Merkez Askeri Komisyon üyesi General Cang Yang’ın evinde ölü bulundu.
Eski General Cang'ın başkent Pekin'deki evinde kendini asarak intihar ettiği bildirildi.
Rüşvet almak ve yasa dışı yollardan yüksek miktarda mal varlığı edinmekle suçlanan Cang'ın, ağustos ayından bu yana soruşturma altındaydı.
Geçen yıl yolsuzluk gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilmiş, tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturmalarda, 2002-2012 arasında Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Guo'ya görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmiş, Çin Komünist Partisi üyeliğinden ihraç edilmişti.
AA