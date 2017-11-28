  • 28 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.913
    EURO 4.655
  • BIST 105677.17
    ALTIN 162.723
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin’de yolsuzluk soruşturması intihara sürükledi

Çin’de yolsuzluk soruşturması intihara sürükledi

Hakkında rüşvet suçlamaları bulunan general kendini astı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinde yolsuzluk soruşturması intihara sürükledi

Çin’de eski Merkez Askeri Komisyon üyesi General Cang Yang’ın evinde ölü bulundu.

Eski General Cang'ın başkent Pekin'deki evinde kendini asarak intihar ettiği bildirildi.

Rüşvet almak ve yasa dışı yollardan yüksek miktarda mal varlığı edinmekle suçlanan Cang'ın, ağustos ayından bu yana soruşturma altındaydı.

Geçen yıl yolsuzluk gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilmiş, tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmalarda, 2002-2012 arasında Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Guo'ya görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmiş, Çin Komünist Partisi üyeliğinden ihraç edilmişti.

AA

Etiketler: çin, Yolsuzluk Soruşturması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER