  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Çin'de yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 36 ölü, 13 yaralı

Çin'in iç kesimindeki Şa'anşi eyaletinin Ankang kentindeki trafik kazasında 36 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Çinde yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 36 ölü, 13 yaralı

Şinhua ajansının haberine göre, 49 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü Pekin-Kunming Otoyolu'nun Şian-Hancong kesimindeki Çinling Tüneli'nin girişinde duvara çarptı.

Hınan eyaleti Luoyang kentinden Sıçuan eyaleti Çıngdu kentine giderken kaza geçiren otobüsteki kişilerden 36'sı hayatını kaybetti, 13'ü ise yaralandı.

Yerel yetkililer, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, bölgeye sevk edilen yardım ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Etiketler: çin, yolcu otobüsü, otobüs kazası
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