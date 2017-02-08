  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Çin'de yapay zekalı robot yarışmada galip geldi

Çin'de geliştirilen yapay zekalı bir robot, düzenlenen bir bilgi yarışmasında herkesi yenerek birinci oldu.

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Çinde yapay zekalı robot yarışmada galip geldi

Çinli internet arama motoru Sogou tarafından geliştirilen "Wangzai" adlı yapay zekalı robot, "Who's Still Standing?" adlı Amerikan bilgi yarışma programının Çin versiyonu "Yizhan Daodi"ye katıldı.

Bilgi yarışmasında Harward mezunu yarışmacıları bile geride bırakan robot, bilgi depolama seviyesinin fazlalığı ve mimik özellikleriyle büyük ilgi çekti.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren teknoloji firması, Wangzai'ın bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

Ülkedeki en büyük arama motoru firması Baidu tarafından geliştirilen "Xiaodu" adlı yapay zekalı robot da geçen ay insan yüzü tanıma ve seslerini ayırt etme gibi kabiliyetlerin test edildiği bir deneyde insan rakiplerini yenmişti.

Çin'deki teknoloji firmaları, yapay zeka alanında dünyanın önde gelenleri arasında yer almak için son yıllarda yoğun çalışmalar yapıyor.

Dünya İnternet Konferansının raporuna göre, ülkedeki yapay zeka geliştirme projelerine geçen yıl 2,6 milyar dolar yatırım yapılmıştı.

Etiketler: çin, yapay zekalı robot
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