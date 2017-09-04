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Buradasınız : » » Çin'de yağış nedeniyle 'sarı alarm' verildi

Çin'de yağış nedeniyle 'sarı alarm' verildi

Çin’in güneyinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar için "sarı alarm" verildiği ifade edildi.

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Çinde yağış nedeniyle sarı alarm verildi

Çin’in güneyinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar için "sarı alarm" verildiği ifade edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC) ülkenin güneyindeki Guangdong, Fucien, Ciangşi, Hunan, Guicou, Yunan ve Sıçuan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde yarına kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sarı alarm verildiğini duyurdu.

Çin’in güneyinde sağanak yağışlar, toprak kayması ve sele dönüşerek çok sayıda can kaybına neden olabiliyor.

Ülkenin Sıçuan ve Guicou eyaletlerinde iki gün önce sağanak yağışların tetiklediği toprak kayması ve heyelan nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

NMC dün de Çin’in güneyinde etkili olacağı belirtilen Mavar tayfunu için sarı alarm verildiğini duyurmuştu.

Çin’de mavi, turuncu, sarı ve kırmızıdan oluşan dört aşamalı alarm sistemi bulunuyor. AA

Etiketler: yağış, sarı alarm, çin
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