  • 03 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin’de üç katlı tarihi binanın yeri değiştirildi

Çin’de üç katlı tarihi binanın yeri değiştirildi

Çin Şanghay’da tarihi değere sahip, tuğla ve ahşaptan yapılan üç katlı bina, başarıyla başka bir yere taşındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Çin'in Şanghay şehrindeki Honhkou bölgesinde inşaat işçileri, otomatik bir yer değiştirme sistemi kullanarak 3 katlı tarihi binanın yerini değiştirdi.

Kullanılan cihazla, bina önce 18 metre güneybatıya itildi ve saat yönünde yaklaşık 90 derece döndürüldü. Daha sonra 7 metre güneybatı yönünde yatay olarak hareket ettirildi ve yaklaşık yarım metre yukarı çıkarıldı.

Ardından bina bir kez daha 21 metre güneybatı ve nihayet güneydoğuya yaklaşık 7 metre ilerletildi.

İnşaat sahasında görevli bir yetkili, "Önceden binaları yukarı doğru hareket ettirmek için çelik bir platform kullanıyorduk. Ama şimdi onu otomatik olarak destekleyen etkili, güvenli ve hızlı bir şekilde iten yatay cihazlarla değiştirdik" dedi.

Geleneksel yer değiştirme teknolojisiyle karşılaştırıldığında, yatay yer değiştirme cihazının kullanılması sadece hareket etmenin doğruluğunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda 20 işçinin yükünü alıyor.

Nisan ayında başlayan yer değiştirme ve rotasyonu, Şanghay’daki türünün en zor ve karmaşık projelerinden biri.

Kaynak: AP

Etiketler: yer değiştirme, tarihi bina, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER