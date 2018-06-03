Çin’de üç katlı tarihi binanın yeri değiştirildi

Çin'in Şanghay şehrindeki Honhkou bölgesinde inşaat işçileri, otomatik bir yer değiştirme sistemi kullanarak 3 katlı tarihi binanın yerini değiştirdi.

Kullanılan cihazla, bina önce 18 metre güneybatıya itildi ve saat yönünde yaklaşık 90 derece döndürüldü. Daha sonra 7 metre güneybatı yönünde yatay olarak hareket ettirildi ve yaklaşık yarım metre yukarı çıkarıldı.

Ardından bina bir kez daha 21 metre güneybatı ve nihayet güneydoğuya yaklaşık 7 metre ilerletildi.

İnşaat sahasında görevli bir yetkili, "Önceden binaları yukarı doğru hareket ettirmek için çelik bir platform kullanıyorduk. Ama şimdi onu otomatik olarak destekleyen etkili, güvenli ve hızlı bir şekilde iten yatay cihazlarla değiştirdik" dedi.

Geleneksel yer değiştirme teknolojisiyle karşılaştırıldığında, yatay yer değiştirme cihazının kullanılması sadece hareket etmenin doğruluğunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda 20 işçinin yükünü alıyor.

Nisan ayında başlayan yer değiştirme ve rotasyonu, Şanghay’daki türünün en zor ve karmaşık projelerinden biri.

Kaynak: AP