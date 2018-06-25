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Çin'de toz fırtınası duvar oluşturdu

Çin'in kuzeyindeki bir bölgede başlayan kum fırtınası sebebiyle yaşam durma noktasına geldi. Sıkışan tozlar, bir anda yüzlerce metre yüksekliğe ulaşan bir duvar oluşturdu.

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Akşam saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren fırtına sebebiyle bölgedeki görüş alanı 10 metrenin altına indi. Elektrik şebekesine de zarar veren fırtına sebebiyle saatler süren elektrik kesintisi yaşandı. 

Etiketler: kum fırtınası, çin
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