Çin'de toz fırtınası duvar oluşturdu

Akşam saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren fırtına sebebiyle bölgedeki görüş alanı 10 metrenin altına indi. Elektrik şebekesine de zarar veren fırtına sebebiyle saatler süren elektrik kesintisi yaşandı.
Çin'in kuzeyindeki bir bölgede başlayan kum fırtınası sebebiyle yaşam durma noktasına geldi. Sıkışan tozlar, bir anda yüzlerce metre yüksekliğe ulaşan bir duvar oluşturdu.
Akşam saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren fırtına sebebiyle bölgedeki görüş alanı 10 metrenin altına indi. Elektrik şebekesine de zarar veren fırtına sebebiyle saatler süren elektrik kesintisi yaşandı.