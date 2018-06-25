Çin'de toz fırtınası duvar oluşturdu

Çin'in kuzeyindeki bir bölgede başlayan kum fırtınası sebebiyle yaşam durma noktasına geldi. Sıkışan tozlar, bir anda yüzlerce metre yüksekliğe ulaşan bir duvar oluşturdu.

25 Haziran 2018 Pazartesi 05:23





