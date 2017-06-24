Çin'de toprak kayması: 100'den fazla kişi toprak altında

Çin'de aşırı yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 40'tan fazla ev zarar gördü.
100'den fazla kişinin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, yaklaşık 500 kişinin bölgede mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı.
Özellikle şiddetli yağmur yağdığı zamanlarda, Çin'in kırsal ve dağlık bölgelerinde sık sık toprak kayması meydana geliyor.
Hubei eyaletinde Ocak ayında meydana gelen toprak kaymasında 12'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.