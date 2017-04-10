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Buradasınız : » » Çin’de 'suçlu ihbarına' para ödülü

Çin’de 'suçlu ihbarına' para ödülü

Çin'in başkenti Pekin’de casusluk yapan yabancıları ihbar eden vatandaşlara ödül uygulaması başladı.

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Çinde suçlu ihbarına para ödülü

Pekin Ulusal Güvenlik Bürosunun yayımladığı karara göre, kentte casusluk yaptığından şüphelenilen yabancıları ihbar eden kişiye verdiği bilginin değerine göre 100 bin (54 bin TL) ila 500 bin yüen (270 bin TL) ödül verilecek.

Uygulamayla yabancı kişi ve kurumların casusluk faaliyeti ve devlete ait bilgiyi dış ülkelere satmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Üç aşamalı ödül sisteminin uygulanacağı belirtilen kararda, ülke vatandaşları yabancıların casusluk faaliyetlerini tespit etmesi durumunda ülkenin güvenlik mekanizmalarına telefon, mail veya doğrudan görüşme yaparak bilgi verebilecek.

Ülkede geçen yıl yabancı erkeklerle flört eden Çinli kadınların erkek arkadaşlarının casus olma ihtimaline karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtilmiş, bu konuda uyarı niteliğinde resimler halka açık alanlara asılmıştı.

Çin’de iki yıl önce casusluk faaliyetlerine karşı "Alo casus ihbar hattı" uygulaması başlatılmıştı. Uygulama ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde güvenlik yetkililerinin, vatandaşların ve kurumların şüphelenilen casusluk durumlarını ihbar edebilmeleri amacıyla yürürlüğe girmişti.

Etiketler: çin, Pekin, casus ihbar teşviki
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