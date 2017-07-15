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Çin'de sel ve heyelanlar 8 can aldı

Çin'in kuzeybatısındaki Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.

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Çinde sel ve heyelanlar 8 can aldı

Çin'in kuzeybatısındaki Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, şiddetli yağışlar Cilin'de sel ve heyelanlara neden oldu.

Sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. 120 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

13 vilayette etkili olan yağışların yarattığı olumsuzluklardan yaklaşık 320 bin kişi etkilendi.

Afetten en çok etkilenen Yongci vilayetinde elektrik, gaz ve su kesintisi yaşandığı, karayolu ulaşımının neredeyse tamamen durduğu kaydedildi.

Yağışların hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

Etiketler: çin, şiddetli yağışlar, sel, heyelan
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