  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.06
  • BIST 105175.73
    ALTIN 140.124
Buradasınız : » » Çin'de sel: 18 ölü

Çin'de sel: 18 ölü

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel baskınlarında 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinde sel: 18 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Yongci vilayetinde etkili olan sel baskınları, bölgede yaşamı durma noktasına getirdi.

Yerel yetkililer, geçen haftadan bu yana meydana gelen sel baskınlarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.

Çok sayıda evin yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği bölgeden 110 bin kişi tahliye edildi.

Arama ve kurtarma ekipleri, kaybolanları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, kesilen elektrik, gaz ve su şebekeleri ile hasar gören yol ve köprüleri onarmak için bölgede takviye ekipler görevlendirildi.

Etiketler: çin, sel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER