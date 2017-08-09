  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.151
  • BIST 109639.12
    ALTIN 143.735
Buradasınız : » » Çin'de peşpeşe iki deprem

Çin'de peşpeşe iki deprem

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 7 şiddetindeki depremde en az 13 kişi öldü. Sincan Uygur özerk bölgesinde de sabah, 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinde peşpeşe iki deprem

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 175 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Sıçuan'ın Ciucaygou vilayet merkezinde dün yerel saatle 21.19'da meydana gelen deprem yerin 20 kilometre altında kaydedildi.

Ciucaygou’ya 300 kilometre mesafede bulunan eyaletin başkenti Çıngdu ve çevre kentlerden de hissedilen depremde ilk belirlemere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı.

Sıçuan eyaletinde bugün de 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü ifade ediliyor.

Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü bir milli park olan Ciuzai Vadisi'nin içinde yer alan Ciucaygou, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem

Öte yandan Ciucaygou'ya yaklaşık 3 bin kilometrede uzaklıkta bulunan Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'nde de sabah saatlerinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremin Cinghe vilayetinde kaydedildiği ifade edildi.

Çin'de deprem fay hatları ülkenin güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uzanan alanlarda ilerliyor. Bu alanlarda sıklıkla deprem meydana geliyor.

Çin'de Sıçuan eyaletinde 2013 yılının nisan ayında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı 11 bini aşmıştı.

Etiketler: çin, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER