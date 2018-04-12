Çin’de patlayıcı taşıyan tır infilak etti: 7 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Şaanşi’nin Cın’an vilayetine bağlı Pusadien Köyü'nde 5,28 ton patlayıcı madde taşıyan bir tırda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralıların biri tedavi sonrası taburcu edilirken, bir yaralının durumun kritik olduğu belirtildi.

Tırın, Hınan eyaletindeki Huaotong Chemical Co Ltd adlı bir kimya şirketi tarafından Pusadien Köyü'ndeki bir depoya boşaltılmak üzere gönderildiği bilgisinin yer aldığı haberde, aracın deponun dışında park halindeyken infilak ettiği aktarıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA