Çin’de otobüs nehre uçtu: 10 ölü

Çin’in güneyinde bir otobüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, kaza ülkenin güneyindeki Guicou eyaletin Kaiyang kasabasında meydana geldi.
Kaiyang’tan Boumyei-Miao Özerk Bölgesi’ne giden otobüs, otoyolda seyir halindeyken yoldan çıkarak nehre düştü. Kazada, 10 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası 4 yolcudan ise haber alınamadığı bildirildi.
Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.