  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Çin'de milyonlarca insan seyahatten men edildi

Çin'de milyonlarca insan seyahatten men edildi

Çin'de yasa dışı seyahat ettikleri gerekçesiyle 2 milyon 740 bin kişinin uçak ve hızlı tren kullanımından men edildiği bildirildi.

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Çinde milyonlarca insan seyahatten men edildi

Çin Yüksek Halk Mahkemesi (SPC), yasa dışı yollarla bilet temin ettiği belirlenen 7 milyon 280 bin kişiye uçak ve hızlı trenle seyahatte kısıtlama getirildiğini, 2 milyon 740 bin kişiye ise men cezası verildiğini duyurdu.

Kamu güvenliği makamları ve bankaların dahil olduğu soruşturmalar sonucu ceza uygulanacak 7 milyon 490 kişiye gerekli tebliğin yapıldığı, diğerlerine de ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ülkedeki mahkemeler, kullandığı bilgi-işlem teknolojileriyle yasa ihlallerini kimlik kartı ve pasaport bilgilerinden tespit ederek ceza ya da kısıtlamalar uygulayabiliyor.

Mahkeme kararıyla ceza alan kişilerin, tamamı devlet kontrolünde olan havayolu ve demiryolu şirketleriyle iş birliği yapılarak bilet almaları engelleniyor.

Ülkede uçak seyahatlerinin yanı sıra tren yolculukları için de hem bilet alırken hem de istasyonlarda güvenlik görevlilerine kimlik ibrazı şartı bulunuyor.

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