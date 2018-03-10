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Buradasınız : » » Çin'de köylülere fil saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Çin'de köylülere fil saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde Asya filinin saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Çinde köylülere fil saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Çin'de Şiangşuangbanna özerk vilayetine bağlı Mıngla kasabasındaki köylüler, bir Asya filinin saldırısına uğradı.

Olay, köylülerin tarlada çalıştığı sırada gerçekleşti. Filin aniden saldırması sonucu kaçmaya çalışan bir kadın hayatını kaybederken, bir köylü de ağır yaralandı.

Filin saldırısına uğrayan köyde çok sayıda ev de hasar gördü.

Asya filleri yüksek devlet koruması altında

Söz konusu türden saldırıların sıklıkla yaşandığı Yünnan eyaletinin birçok bölgesinde halka özel sigorta yaptırılıyor. Yerel hükümet, uygulama kapsamında prim ödüyor. Sigorta şirketleri ise vahşi hayvanların saldırısı sonucu mağdur olanlara veya ailelerine tazminat vermeyi taahhüt ediyor.

Ülkede yüksek devlet koruması altına alınan, 3 ila 5 ton ağırlığında olan Asya fillerinin yaklaşık 300 dolayında olduğu sanılıyor. Bu hayvanların büyük bölümü Yünnan eyaletinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fil saldırısı, fil, çin, asya fili
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