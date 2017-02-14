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Buradasınız : » » Çin'de kömür madeninde patlama

Çin'de kömür madeninde patlama

Çin'in Lienyüen kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi. 8 kişinin cesedinin bulunduğu madende haber alınamayan 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

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Çinde kömür madeninde patlama

Çin'de bir kömür madeninde yaşanan patlamada 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 kişiden haber alınamıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Lienyüen kentindeki bir kömür madeninde patlama oldu.

Tengfei Coal Mine Co. Ltd adlı firmaya ait olduğu belirtilen madende, patlama sırasında 29 kişinin çalıştığı ve 11 kişinin içeride mahsur kaldığı açıklandı.

Patlama sonrası kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarında mahsur kalanlardan 8'inin cesetlerine ulaşıldığı ve 3 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor. AA

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