Çin'de ithal çelik ürünlerine damping soruşturması

Çin Ticaret Bakanlığı AB, Güney Kore, Japonya ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çelik ürünlerin, piyasada kontrol sağlamak üzere olması gerekenden düşük fiyatlarla satıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlave gümrük vergisi getirilebilir

Açıklamada, soruşturma sonunda damping yapıldığı kanaatine varılması halinde ürünlere ilave gümrük vergisi getirilebileceği belirtildi.

Böylesi bir adımın, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla ticaret savaşına girmiş görünen Çin'in, Amerika dışındaki en büyük ticari ortağı olan bu ülkelerle arasındaki güveni zedeleyebileceği değerlendiriliyor.

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Donald Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başlamıştı.

Ardından Washington yönetimi, Çin'in Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Çin yönetimi, aynı gün ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurmuştu.

Trump yönetimi bunun üzerine Çin'in daha önceki tarife artışlarına karşılık vermesi halinde ilave gümrük tarifeleri getireceğini açıkladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmişti.

Kaynak: AA