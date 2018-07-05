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Çin'de iki TIR'ın çarpıştığı tünelde yangın paniği

Çin'de iki TIR tünelde çarpıştı. Devrilen araçlardan biri dev kağıt ruloları, diğeri atık yağ taşıyordu. Çarpışma sonucu tünelde yangın çıktı.

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Çin Şangay yakınlarında bir tünele giren iki TIR, sollama sırasında çarpıştı. 

Araçlardan biri dev kağıt ruloları taşırken, diğeri de atık yağ taşıyordu. Bu nedenle  patlama yaşandı. Patlama yangına sebep oldu.

Tünelin içi dumanla dolduğu için araçlardaki insanlar tahliye edildi. 200 kadar kişi tünel çıkışına kadar yürüdü. Araçlar çekildikten sonra, tünel girişleri kapatıldı.

Tünelde yapılan yoğun çalışmalar sonucu yanan araçlara müdahale edildi. Tünel kısa sürede temizlenerek, tekrar trafiğe açıldı. Olay ölen ya da yaralanan olmadan atlatıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yangın, tünel, tır, şangay, çin, çarpışma
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