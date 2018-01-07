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Buradasınız : » » Çin'de petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı

Çin'de petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Cumartesi akşam saatlerinde ülkenin doğu kıyılarında iki geminin çarpıştığını, 32 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

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Çinde petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı

Panama'ya ait bir petrol tankeriyle Hong-Kong'a ait bir yük gemisi Cumartesi akşam saatlerinde Çin'in doğu kıyısında çarpıştı. Çin haber ajansı Şinhua'ya göre Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin doğu kıyılarında iki geminin çarpıştığını, 30'u İranlı 2'si Bangladeşli 32 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp mürettebatın, petrol tankerinin personeli olduğu bildirildi. 

Bakanlık, yük gemisindeki Çin vatandaşı 21 mürettebatın ise kurtarıldığını duyurdu.

274 metre uzunluğundaki petrol tankeri 136 bin ton petrol taşıyordu. Bakanlık verilerine göre, İranlı bir taşımacılık şirketine ait olan tanker, çarpışmadan bu yana hala yanıyor.

Bakanlık, çarpışma sonucu petrolün denize döküldüğünü açıklarken, kirlenen alanla ilgili bilgi vermedi.

225 metre uzunluğundaki yük gemisi ise, 64 bin tahıl taşıyordu. Kısmen hasar gören gemi Çin nakliye şirketine aitti ve ABD'den Çin'e seyehat ediyordu.

Çarpışma yerine, 3 deniz temizleme gemisi ile 5 arama kurtarma gemisi gönderildi.

Kaynak: Şinhua, Reuters

Etiketler: gemi kazası, çin
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