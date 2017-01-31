Çin'de 'Horoz Yılı' etkinlikleri devam ediyor

Çin Ay Takvimi’ne göre, “Maymun Yılı"nı geride bırakarak 28 Ocak’ta "Horoz Yılı"na giren ülkede, 7 günlük resmi tatil boyunca kentteki parklar ve tapınaklar ziyaretçi akınına uğruyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Bahar Bayramı, festival havasında geçiyor.

Kutlama etkinlikleri öncesinde, uzun kuyrukların oluştuğu gişelerden, biletlerini alan ziyaretçileri Horoz Yılı fenerleri ile süslenmiş alanlar karşılıyor. Her on metrede farklı bir etkinliğin yapıldığı Longtan Park’ta, Çin’in yöresel lezzetlerinin ikram edildiği yemek stantlarından farklı yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müslümanlar için helal yemek

Çin usulü yapılan et yemekleri, hamur işi yemekler, atıştırmalıklardan oluşan Çin mutfağından lezzetler, Horoz Yılı’nı kutlamak için bir araya gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Etkinliğe katılan Müslümanlar için de helal yemek stantları yer alıyor.

Horoz figürlerinin süslediği mekanlar görsel şölen sunarken, suni kar ile oluşturulan kayak alanında kış aylarında pek kar yağmayan Pekin’de ziyaretçiler, eğlencenin tadını çıkarıyor.

"Çin Yeni Yılı ailecek vakit geçirmek için fırsat"

Küçükler kendileri için hazırlanan hükümdar tahtı şeklindeki araca binebilmek için heyecanla sırada beklerken, büyüklerinin aldığı geleneksel Çin şekerleri ile mutlu oluyor. 12 hayvanlı Ay takvimine göre, "Horoz Yılı”nı kutlayan Çin’de bu senenin "şans ve bolluk" getireceğine inanılıyor.

"Çatapat atıp kötü ruhları kovuyoruz"

Pekin’de kendisini ziyarete gelen ailesi ve arkadaşlarıyla, birlikte etkinliklere katıldıklarını anlatan Ma, "Yeni yıl etkinlikliklerin yapıldığı yerlere gidiyoruz, tapınakları ziyaret ediyoruz ve bol bol eğleniyoruz." ifadesini kullandı.

Festivale ailecek gelen ziyaretçilerden Çın Leyhong ise yeni yılı kutlarken, evlerde, akrabalar ile toplanıp, Çin’in geleneksel strateji oyunu Mahjong oynadıklarını söyledi.

Çın, "Arkadaşlarımızla akşamları çatapat patlatıp kötü ruhları kovuyoruz. Birlikte tapınaklara gidiyoruz. Tütsü yakıyoruz. Bu bizim Çin’deki yeni yıl kutlama geleneğimiz. Horoz Yılı’nın bereket, mutluluk getirmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.