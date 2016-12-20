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Çin'de hava kirliliği yüzlerce uçuşa engel oldu

Çin'in orta ve kuzey kesiminde etkili olan yoğun hava kirliliği, başkent Pekin'de 217, Tiencin'de de 227 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

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Çinde hava kirliliği yüzlerce uçuşa engel oldu

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in orta ve kuzey kesiminde havada zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin 12 ila 20 katı arasında seyrediyor.

Pekin'de görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü, başkentte 217, Tiencin'de de 227 uçuşun iptal edildiği, çok sayıda yolcunun havalimanlarında mahsur kaldığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde çok sayıda otoyolda ulaşımın durma noktasına geldiği ifade edildi. AA

Etiketler: uçuş, hava kirliliği, çin
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