Çin’de hava kirliliği ulaşımı olumsuz etkiledi

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin en az 6 katına çıktı.

Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi.

19 uçak zorunlu iniş yaptı, otoyollar ulaşıma kapatıldı

Yoğun kirliliğin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş yaptı.

Ayrıca yerel yetkililer, otoyolların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı. AA