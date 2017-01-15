Çin'de hava kirliliği alarmı

Çin Meteoroloji Merkezi, Pekin ve Tiencin kentleri ile Hıbey, Şanşi, Hınan ve Şa'anşi eyaletlerini vuran kirli hava kütlesinin, perşembe günü kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle dağılacağını açıkladı.

Yetkililer, kirliliğin yoğun olacağı bölgelerdeki halka önlem alması tavsiyesinde bulunarak perşembeye kadar ulaşımda toplu taşımayı kullanmaları çağrısını yaptı.

Çin Çevre Koruma Bakanlığı, 2016'da hava kirliliğini önleme konusunda ihmali olduğu tespit edilen toplam 720 kamu görevlisi ve işletme yöneticisinin tutuklandığını, 6 bin 454 kişinin de gözaltına alınarak soruşturma geçirdiğini kaydetmişti.

Pekin hükümeti, geçen yıl yüksek oranda kirlilik üreteceği gerekçesiyle toplam 97 milyar yüen (yaklaşık 14 milyar dolar) yatırım bütçeli 11 enerji projesini veto etmişti. Çin Ulusal Enerji İdaresi, kirliliğin önlenmesi amacıyla 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 2,5 trilyon yüen (361 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde yılbaşında da etkili olan yoğun hava kirliğinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu yüzlerce hava ve karayolu seferi iptal edilmiş, onlarca otoyol trafiğe kapatılmıştı. Kırmızı alarm verilen kentlerde birçok fabrika geçici olarak üretimi durdurmuştu. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde eğitime ara verilmiş, halka mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması tavsiye edilmişti.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.