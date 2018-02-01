  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Çin’de geçen yıl doğal afetlerde 881 kişi öldü

Çin’de geçen yıl meydana gelen doğal afetler sonucu 881 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Doğal afetlerin 48 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.

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Çinde geçen yıl doğal afetlerde 881 kişi öldü

Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017’de ülkenin yaklaşık yüzde 80’inde etkili olan sel, tayfun, kuraklık ve depremlerde 881 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 140 milyon insanın etkilendiği afetler nedeniyle 5 milyon 250 bin kişinin de yaşadığı yerden göç etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

48 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu

Ayrıca doğal afetlerin 18,5 milyon hektarlık tarım arazisini etkilediği ve yaklaşık 302 milyar yüen (yaklaşık 48 milyar dolar) ekonomik kayba neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 153 bin evin yıkıldığı, 312 bin evin ise ciddi zarar gördüğü kaydedildi.

Öte yandan 2017'de ülkede 5 ve üzeri büyüklükte 13 deprem meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, geçen 5 yıla göre doğal afetlerden etkilenen insan sayısı ve maruz kalınan ekonomik kaybın düştüğü bilgisi paylaşıldı.

AA

Etiketler: çin doğal afet, afet, sel, çin
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