Çin'de 'Fener Bayramı' kutlanıyor

Çinliler başta başkent Pekin olmak üzere ülke genelindeki bazı ev, cadde, sokak ve meydanları kırmızı kağıtla kaplanmış fenerlerle süsledi.

Geleneksel ay takvimine göre birinci ayın 15'inci gününe rastlayan Fener Bayramı, yeni yılın karşılandığı Bahar Bayramı'nın bitişine işaret ediyor. Maymun Yılı'nı geride bırakıp bolluk ve bereketi simgeleyen Horoz Yılı'na giren Çinlilerin yeni yıl kutlamaları Fener Bayramı ile sona erecek.

Fener Bayramı tatlısı

Bahar Bayramı ve Horoz Yılı'na 28 Ocak'ta giren Çinliler, Fener Bayramı'nda yedikleri yüenşiao adlı tatlıdan dolayı bugünü ''Yüenşiao Bayramı'' olarak da adlandırıyor.

Fener Bayramı'nda ailece yüenşiao yemek, Çinlilerin vazgeçemediği geleneklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Pirinç unundan yapılan beyaz renkli bu ufak, yuvarlak tatlının içine fıstık ve susam da konuluyor.

Zamanla Çin'in kuzey bölgelerinde yüenşiao, güney bölgelerinde ise tangyuen ve tangtuan olarak adlandırılan tatlının yaklaşık 30 çeşidi bulunuyor. Bu tatlı, ailelerin yeni yıl için mutluluk ve şans dileklerinin sembolü kabul ediliyor.

2 bin yıllık gelenek

Çin'in 12 hayvanlı takvimine göre Fener Bayramı'nın geçmişi 2 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 8) döneminde kutlanmaya başlayan bayram, Doğu Han Hanedanlığı İmparatoru Mingdi'nin Budizmi seçmesi ve aynı günün Buda'nın dünyaya geldiği tarih olduğunu öğrenmesiyle bayram ilan edildi.

Budizmi benimseyen dönemin imparatoru fener yakarak bu gecede Buda'ya olan saygısını göstermeye başlayınca tebasına da aynı şekilde fenerler yakıp yüksek yerlere asmalarını emretmesiyle söz konusu gelenek halk arasında yaygınlaştı. AA