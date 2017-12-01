Çin'de eğlence amaçlı patlayıcılar yasaklandı

Çin’de 12 hayvanlı geleneksel Çin takvimi uygulanıyor.

Yeni yıl olarak kabul edilen Bahar Bayramı'nda Çinliler, aileleriyle birlikte vakit geçiriyor ve havai fişek atarak "kötü ruhları kovduğuna" inanıyor.

Ay takvimine göre kutlanan "Çuncie"de (Bahar Bayramı) ülke halkının, havai fişek, çatapat ve torpil patlatma alışkanlığı bulunuyor.

Pekin Halk Kongresi, yaşanan can ve mal kayıpları ile hava kirliliği kaygılarını göz önünde bulundurarak havai fişek, çatapat, torpil ve benzeri eğlence amaçlı yanıcı ve patlayıcı maddelerin yasaklanmasını öngören yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Yönetmeliğe göre, resmi kutlamalar sırasındaki havai fişekler haricinde Başkent Pekin’de havai fişek patlatılamayacak.

Kaynak AA