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Buradasınız : » » Çin'de devlet medyası tek çatı altında toplandı

Çin'de devlet medyası tek çatı altında toplandı

Çin'de devlete ait medya kuruluşlarını tek çatı altında toplayan "Çin Medya Grubu"nun açılışı yapıldı.

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Çinde devlet medyası tek çatı altında toplandı

Çin'de devlete ait medya kuruluşlarını tek çatı altında toplayan "Çin Medya Grubu"nun açılışı yapıldı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve Uluslararası Radyosu'nun birleşmesiyle oluşan "Çin Medya Grubu"nun açılışı dün gerçekleştirildi.

Açılış törenine Çin Komünist Partisi (CPC) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Huang Kunming de katıldı.

Huang, açılışın ardından yaptığı konuşmada, Çin Medya Grubu'nun, kamuoyunu etkileme ve yönlendirmede güçlü yeni bir ana akım medya oluşturacağını belirtti.

Çin Medya Grubu'nun doğru politik yönü izlemesi ve halkı doğru değerlerle yönlendirmesi gerektiğini vurgulayan Huang, "Partinin medya yönetimiyle ilgili ilkelerini izlemede yeniden yapılanma, büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: devlet medyası, çin
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