  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çin'de çocuk katiline idam cezası

Çin'de çocuk katiline idam cezası

Çin'de, geçen yıl bir ortaokul öğrencisini öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı.

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Çinde çocuk katiline idam cezası

Çin'in kuzeyindeki Hınan eyaletinin Nanyang kentindeki yerel Orta Halk Mahkemesi, otomobilini kasıtlı olarak sürdüğü ortaokul öğrencilerinden birisinin ölümüne neden olup, 11'ini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ma Gaoçao'nun, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Ma'nın ayrıca, ölümüne neden olduğu öğrencinin ailesine 100 bin yuan (yaklaşık 54 bin lira) tazminat ödemesine hükmedildi.

Nanyang kentinde geçen yılın şubat ayında otomobilini bir ortaokulun çıkış kapısındaki öğrencilerin üzerine süren Ma Gaoçao, bir öğrencinin ölümüne, 11 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

İş hayatındaki başarısızlıklar sonucu bunalıma giren Ma'nın bu eylemi, topluma duyduğu öfke nedeniyle kasıtlı olarak yaptığı belirtilmişti.

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