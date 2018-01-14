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Buradasınız : » » Çin'de bir haftadır yanan tanker battı: 31 mürettebat kayıp

Çin'de bir haftadır yanan tanker battı: 31 mürettebat kayıp

Çin, geçen hafta yük gemisiyle çarpışmasının ardından bir haftadır yanan tankerin battığını duyurdu.

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Çinde bir haftadır yanan tanker battı: 31 mürettebat kayıp

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Hong Kong bandıralı CF Crystal yük gemisiyle çarpıştıktan sonra bir haftadır yanan Panama bandıralı tanker gemisi Sanchi’nın battığını söyledi.

Batmadan önce alevlerin ve siyah dumanın yükseldiği tankerin, yan yatarak suya gömüldüğü kaydedildi.

Mürettebata ilişkin açıklama İran'dan geldi. 30'u İranlı 31 mürettebatın sağ kurtulma ihtimalinin kalmadığı belirtildi.

İran petrolünü Güney Kore'ye taşırken geçen hafta Çin açıklarında bir yük gemisiyle çarpışan tankerde yangın çıkmıştı.

Denizde sürüklenen tanker battı, ancak deniz yüzeyindeki sızıntı sebebiyle yangın halen devam ediyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: çin, çin tanker
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