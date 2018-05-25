Çin’de bir evde doğalgaz patlaması

Çin'de bir ev doğalgaz patlamasının etkisiyle alevlere teslim oldu.

Bu sırada içerideki bir adam yangından kaçamadı. Kendisini can havliyle dışarı attı.

Alevlerin içinde kalan adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA