Çin'de bir ev doğalgaz patlamasının etkisiyle alevlere teslim oldu.
Bu sırada içerideki bir adam yangından kaçamadı. Kendisini can havliyle dışarı attı.
Alevlerin içinde kalan adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Çin'de bir evde doğalgaz patlaması yaşandı. Evin içindeki adam alevlerin arasında kaldı.
Çin'de bir ev doğalgaz patlamasının etkisiyle alevlere teslim oldu.
Bu sırada içerideki bir adam yangından kaçamadı. Kendisini can havliyle dışarı attı.
Alevlerin içinde kalan adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA