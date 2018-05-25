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Çin’de bir evde doğalgaz patlaması

Çin'de bir evde doğalgaz patlaması yaşandı. Evin içindeki adam alevlerin arasında kaldı.

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Çin'de bir ev doğalgaz patlamasının etkisiyle alevlere teslim oldu.

Bu sırada içerideki bir adam yangından kaçamadı. Kendisini can havliyle dışarı attı.

Alevlerin içinde kalan adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: doğalgaz patlaması, çin
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