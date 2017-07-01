  • 01 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Çin'de aşırı yağışlar 260 bin kişiyi evlerinden etti

Çin'de aşırı yağışlar 260 bin kişiyi evlerinden etti

Çin'in güneyinde Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve sellerden etkilenen 260 bin kişinin acilen güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

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Çinde aşırı yağışlar 260 bin kişiyi evlerinden etti

Çin'in güneyinde Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve sellerden etkilenen 260 bin kişinin acilen güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Hunan Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Ofisi, aşırı yağışların bölgede Şiangciang ve Zıciang nehirlerinde taşmaya neden olduğunu duyurdu.

Başta Huayhua kenti olmak üzere yağışların yol açtığı sellerden etkilenen toplam 260 bin kişinin acil tahliye edildiği belirtildi.

Yine Çin'in güneyindeki Ciangşi ve Hubey eyaletlerinde birçok kentte fırtına ve su baskınları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Etiketler: çin, aşırı yağış, sel, su baskınları
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