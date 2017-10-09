Çin'de "Altın Hafta"da 710 milyon kişi seyahat etti

Çin'de "Sonbahar Bayramı" (Congçiu) ve "Çin Ulusal Günü"nün (Guoçing) birleştirilmesiyle 8 güne çıkarılan tatilde ülke içinde 710 milyon kişi seyahat etti.

Çin Ulusal Turizm İdaresi (CNTA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Ekim'deki Guoçing ve 4 Ekim'deki Çongçiu bayramlarının birleştirilmesiyle bu yıl turist sayısında büyük artış kaydedildiği belirtildi.

Sekiz günlük tatilden yararlanan 705 milyon Çinlinin yurt içinde 5 milyon Çinlinin de yurt dışına seyahat ettiği ifade edilen açıklamada, tatilin ülke ekonomisine 583,6 milyon yüen (yaklaşık 71 milyon dolar) gelir sağladığı kaydedildi.

CTNA'nın verilerine göre, yurt içi turist sayısı geçen yıla göre yüzde 11,9, turizm gelirleri de yüzde 13,9 arttı. Çinliler, özellikle gastronomi, kültür ve kent turizmine büyük ilgi gösterdi.

CTNA, tatil süresince yaklaşık 300 şehirden 5 milyonun üzerinde Çinlinin, 88 ülkede bin 155 şehre seyahat ettiğini aktardı. Çinlilerin en çok tercih ettiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeyi Vietnam, Tayland, Singapur ve Malezya izledi.

Bu arada Çin Demiryolları Kurumu, 28 Eylül ile 8 Ekim arasında toplam 110 milyon kişinin tren yolculuğunu tercih ettiğini duyurdu.

Çongçiu ve Guoçing tatilleri, Çin Yeni Yılı olarak da bilinen "Bahar Bayramı"ndan sonra insan trafiğinin en yoğun olduğu zaman dilimi olması nedeniyle ''Altın Hafta'' olarak nitelendiriliyor.

Çin'in geçen yılki turizm geliri 3,9 trilyon yüen (yaklaşık 480 milyon dolar) olmuştu. Pekin yönetimi, turizm gelirlerini 2020'ye kadar 7 trilyon yüene (yaklaşık 860 milyon dolar) çıkarmayı hedefliyor.

En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Dünyanın en büyük küresel turizm pazarı olan Çin'de, geçen yıl 100 milyonu aşkın kişi yurt dışına seyahat etmişti.

Ülkenin en büyük tur şirketi C-trip'in yaptığı araştırmaya göre, Çinli turistler geçen yıl dünya genelinde 261 milyar dolar harcayarak en fazla harcama yapan turistler sıralamasında birinci oldu.

Dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 21'i Çinliler tarafından yapılıyor. Bu ülkeden yurt dışına giden turist sayısı, son 12 yılda her sene yüzde 10'un üzerinde artış gösteriyor.

Türkiye'nin aralarında olduğu 60'tan fazla ülke, Çin vatandaşlarına elektronik vizeyle ziyaret imkanı sağlıyor.

Türk Hava Yollarının, başkent Pekin, ekonomi ve finans merkezi Şanghay ve Çin'in güneyindeki Guangcou olmak üzere üç şehirden İstanbul'a günlük seferleri bulunuyor.

Uzmanlar, yurt dışına giden Çinli turistlerdeki artışı, ülkenin para birimi yüenin değerlenmesi, hükümetin turizm sektöründeki teşvikleri ve sağlanan vize kolaylıklarına bağlıyor.