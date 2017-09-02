  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin'de 6 bin 800 kişi evlerinden oldu!

Çin'de 6 bin 800 kişi evlerinden oldu!

Çin'de meydana gelen yağışın tetiklediği sel ve toprak kayması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu. Yağışların etkili olduğu bölgeden 6 bin 800 kişi tahliye edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinde 6 bin 800 kişi evlerinden oldu!

Çin'de meydana gelen yağışın tetiklediği sel ve toprak kayması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan ve Guicou eyaletlerinde etkili olan yağışın sel ve heyelana sebep olması sonucu 9 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Bölgede dün başlayan sağanağın 35 ilçede etkili olduğu, 6 bin 800 kişinin bölgeden tahliye edildiği vurgulanarak, yağışların 4 bin 300 hektarlık tarım alanına zarar verdiği duyuruldu.

Yerel meteoroloji bürosu, söz konusu yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Öte yandan, sağanaktan etkilenen bölgelere çadır, battaniye ve gıda malzemeleri yardımı yapıldığı kaydedildi.

Çin'de mavi, turuncu, sarı ve kırmızıdan oluşan dört aşamalı alarm sistemi bulunuyor.

Etiketler: çin, sel, toprak kayması, kırmızı alarm
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER