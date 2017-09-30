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Buradasınız : » » Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Çinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin eyaletin Guangyuan kentine bağlı Çingçuan bölgesinde yerin 13 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Çingçuan'da 5,4 şiddetinde kaydedilen sarsıntının ardından ölü ya da yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen ay yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 431 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler: çin, deprem, çin deprem
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