  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

Çin'in Çongçing kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiye ulaşılamadı.

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Çinde 5 büyüklüğünde deprem

Çin'in orta kesimindeki Çongçing kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Vulong kasabası olan deprem, yerin 10 kilometre altında kaydedildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: çin, deprem, çin deprem
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