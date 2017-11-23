Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

Çin'in orta kesimindeki Çongçing kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Vulong kasabası olan deprem, yerin 10 kilometre altında kaydedildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA