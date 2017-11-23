Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

Çin'in orta kesimindeki Çongçing kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Vulong kasabası olan deprem, yerin 10 kilometre altında kaydedildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
Çin'in Çongçing kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiye ulaşılamadı.
Çin'in orta kesimindeki Çongçing kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Vulong kasabası olan deprem, yerin 10 kilometre altında kaydedildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA