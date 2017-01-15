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Buradasınız : » » Çin'de 1 kişi kuş gribinden hayatını kaybetti

Çin'de 1 kişi kuş gribinden hayatını kaybetti

Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinde kızarmış ördek satan bir kişinin kuş gribinden öldüğü bildirildi.

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Çinde 1 kişi kuş gribinden hayatını kaybetti

Yerel Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu, Yongçıng kentinde H7N9 virüsü taşıdığı tespit edilerek tedaviye alınan 39 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanın, yakın temas kurduğu 16 kişinin karantinada tutulduğu, durumlarında bir anormallik gözlenmediği belirtildi.

Ülkenin Hubey eyaletinde dün 38 yaşındaki bir kişide de kuş gribine rastlandığı, durumunun ciddi olduğu duyurulmuştu.

Çin'de ay başından bu yana Ciangşi, Şandong, Hunan, Guangdong, Guicou eyaletleri ile Şanghay kenti ve Makao Özel Yönetim Bölgesi'nde 10'u aşkın kuş gribi vakıası rapor edilmişti.

Ülkedeki Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, artan tehlike üzerine halka kanatlı hayvanlarla temastan kaçınması çağrısı yapmıştı. Merkez, sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etmişti.

Hastalık, bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Salgının görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüştü.

Etiketler: çin, kuş gribi, kızarmış ördek, karantina
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