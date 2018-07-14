Çin ve Mısır'da aynı gün sanayi tesislerinde patlama gerçekleşti

Patlamalardan ilki Çin’in Sichuan eyaletinin Yangçun sanayi bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan patlamada 19 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Patlamanın nedeni araştırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bir diğer patlama haberi ise Mısır’ın başkenti Kahire’den geldi.
Başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında bir kimya tesisinde önce patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı.
Patlamanın aşırı sıcaklar yüzünden meydana geldiği belirtildi. 12 kişinin yaralandığı olay nedeniyle uçuşların aksamadığı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber