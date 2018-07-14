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Çin ve Mısır'da aynı gün sanayi tesislerinde patlama gerçekleşti

Dünya dün farklı ülkelerde yaşanan iki kimyasal tesis patlamasıyla ayağa kalktı. Çin'de sanayi bölgesinde, Mısır'da ise havalimanı yakınlarındaki bir tesiste patlama yaşandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:44





