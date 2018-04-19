Çin ve İngiltere arasında Suriye görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere Başbakanı Theresa May'e Suriye'de yapılan kimyasal saldırıya yönelik kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Çin: BM kurallarının ihlali anlamına geliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre hangi durumlarda güç kullanımının açık olduğunu belirterek; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik füze saldırısının "uluslararası hukukun güç kullanımını engelleyen temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini" söylemişti.

Kaynak: Reuters