Çin ve ABD'den ekonomik diyalog toplantısı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Şuang, basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'un geçen haftaki G20 Liderler Zirvesi sırasında Hamburg'da yaptıkları görüşmede, ekonomik diyalog toplantılarının yapılması yönünde mutabık kaldığını söyledi.

Bu doğrultuda toplantılarının ilk turunun 19 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da yapılacağını söyleyen Gıng, bu görüşmeye Çin Başbakan Yardımcısı Vang Yang ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılacağını aktardı.

Gıng, ilk tur görüşmesinde tarafların ortak ilgi alanlarındaki ekonomik ve ticari konulara ilişkin derinlemesine fikir alışverişinde bulunacağını belirtti.

ABD Lideri Trump, göreve geldiğinden bu yana "Washington ve Pekin arasındaki ticari ilişkilerin yapısından memnun olmadığını" dile getiriyordu.