  • 03 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Çin ve ABD arasında gerilim tırmandı

Çin, Güney Çin Denizinde Şişa adalarının yakınına sokulan ABD destroyerine güdümlü füze fırkateynleri ve savaş uçaklarını harekete geçirerek uyarı verdiklerini açıkladı.

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Çin ve ABD arasında gerilim tırmandı

Çin Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait "USS Stethem" adlı destroyerin, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin hak iddia ettiği Şişa adasına dün 12 deniz mili kadar yaklaşmasıyla ilgili, "Ulusal egemenliğimiz ve güvenliğimizi kesinlikle savunacağız." açıklamasını yaptı.

Bakanlık sözcüsü Vu Çien tarafından yapılan açıklamada, ABD donanma destroyerinin Çin devletinden izin almaksızın ülkelerinin kara sularına girdiği ifade edildi.

Çin donanma güçlerinin "Luoyang" ve "Suçien" adlı füze fırkateynleri, "Tayşan" adlı mayın tarama gemisi ve iki adet J-11B savaş uçağını harekete geçirerek USS Stethem'e uzaklaşması uyarısında bulunduğunu söyleyen Vu, ABD'yi "provokatif ve hukuka aykırı" davranmakla suçladı.

Sözcü Vu, Çin'in karşılaştığı tehdit derecesine göre, savunma, devriye ve uyarı mekanizmalarını artıracağının altını çizerek, "Ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi kesinlikle savunacağız." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, seyrüsefer serbestliği adı altında askeri ve siyasi provokasyon yapıyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, USS Stethem'in seferinin uluslararası hukuku ihlal etmediği ve siyasi bir amaç taşımadığını savunmuştu.

Şişa adaları, Çin, Vietnam ve Tayvan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Diğer bir Amerikan destroyeri USS Dewey'in, 24 Mayıs'ta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgenin 12 deniz mili kadar içine girmesi üzerine Pekin yönetimi, Washington'a tepki göstermişti.

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