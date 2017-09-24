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Çin vazosu için rekor fiyat

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede, katalog değeri 500-800 İsviçre frangı olan Çin vazosu, 5 milyon franga satıldı.

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Çin vazosu için rekor fiyat

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede, katalog değeri 500-800 İsviçre frangı olan Çin vazosu, 5 milyon franga satıldı.

Cenevre-Encheres Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, adı açıklanmayan iki alıcı, 60 santimetre uzunluğunda, sarı zemin üzerinde üç mavi ejderhanın tasvir edildiği vazo için kıyasıya mücadele etti.

Ülke basınındaki haberlerde, vazonun 20'nci yüzyıla ait olduğu ancak 18'inci yüzyıldaki Qing hanedanının altıncı imparatoru Qianlong (Hongli) dönemine ait doğrulanmamış iz de taşıdığı ileri sürüldü.

Müzayede evi yetkilileri ise vazonun hangi döneme ait olduğunun tam olarak belirlenemediğini vurguladı.

Adı açıklanmayan Asyalı alıcının, vazoya biçilen değerin yaklaşık 10 bin katı olan 5 milyon İsviçre frangı vererek açık artırmayı kazandığı, vazonun maliyetinin, ödenecek komisyonlarla 6 milyon frangı bulacağı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu rekor satışın, Cenevre'de saat ve mücevher dışında gerçekleştirilen bir açık artırmadaki en büyük rakam olduğuna dikkati çekti. Daha önceki rekor 550 bin franga satılan bir bronz Buda heykeline aitti.

Etiketler: çin, İsviçre, Cenevre, müzayede
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